الجيش الإسرائيلي: قتلنا عنصرين في كتائب القسام في لبنان

أشار الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، إلى "أننا قتلنا عنصرين في كتائب القسام في لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، نعت حركة "حماس، القيادي في "كتائب القسام"، سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيّين في طرابلس شمال لبنان.

وأكّدت "كتائب القسام"، أنّ "الرّدود المقبلة ستكون بالأفعال، وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجراميّة بحقّ أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين".

وكان قد أغارت مسيّرة للجيش الإسرائيلي فجر اليوم السّبت، مستهدفةً شقّةً سكنيّةً في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس"، الّتي تُعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب.