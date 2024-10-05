رئيس الإمارات أكد ضرورة تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بلبنان وحماية المدنيين

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "رئيس الإمارات ​محمد بن زايد آل نهيان​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء ال​لبنان​ي ​نجيب ميقاتي​، أعرب خلاله عن شكره وتقدير لرئيس البلاد لتوجيهه بتقديم حزمة مساعدات إغاثيّة عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشّعب اللّبناني، مثمّنًا مواقف الإمارات الأخويّة تجاه لبنان وشعبه في الظّروف المختلفة".

من جانبه، أكّد بن زايد "وقوف الإمارات إلى جانب ​الشعب اللبناني​ الشقيق، في ظلّ الظّروف الّتي يمرّ بها"، مجدّدًا "موقف الإمارات تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة تضافر الجهود الدّوليّة لوقف إطلاق النّار، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيّين بموجب القانون الدّولي".