وصول طائرة مصرية محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية الى مطار بيروت

وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرة مصرية محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية. وكان في استقبالها منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض ووزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام.

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