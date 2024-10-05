الجيش: وصول طائرة مساعدات من الأردن تحمل مواد غذائية

اعلنت قيادة الجيش، انه "بتاريخ 5/ 10/ 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدّمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية. جرى تسلّم الهبة بحضور ممثل قائد الجيش وممثل عن السفارة الأردنية في لبنان" .

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