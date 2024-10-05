"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على كفركلا وغارات طالت معركة والزرارية وتبنين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف بلدة كفركلا وتمشيط من بالأسلحة الرشاشة على البلدة وتحليق للمسيرات على علو منخفض".

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات معركة والزرارية وتبنين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.