"القسام" نعت اثنين من عناصرها إثر قصف إسرائيلي على طرابلس وسعدنايل

أعلنت كتائب القسام، في بلاغ، أنه "بكل آيات الإيمان بنصر الله وفَرَجه، لقسام فارسين من فرسانها الميامين الشهيد القائد القسامي الميداني سعيد عطا الله علي الذي ارتقى مع زوجته وابنتيه فجر اليوم السبت إثر قصف صهيوني جبان استهدف منزله في مخيم البداوي بمحافظة طرابلس شمالي لبنان، والشهيد القسامي المجاهد محمد حسين اللويس الذي ارتقى إلى العلا فجر اليوم إثر قصف صهيوني جبان تعرض له في بلدة الفيضة - سعدنايل بالبقاع شرقي لبنان".

وأضافت "إن كتائب القسام وهي تقدّم الشهداء تلو الشهداء على امتداد أرض فلسطين وفي طوقها، لتعاهد الله على الثبات والمزيد من الإقدام والعطاء في أطهر دربٍ خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، فيما تشيد بالدور الرائد لشهيديها البطلين، وببصماتهما الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة".