وصول عدد من الطائرات الى مطار بيروت على متنها مساعدات انسانية وطبية للبنان

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بوصول عدد من الطائرات الى مطار بيروت الدولي، وعلى متنها مساعدات انسانية وطبية للبنان. وفي هذا الاطار، وصلت طائرة مساعدات طبية لصالح وزارة الصحة مقدمة من منظمة الصحة العالمية قادمة من دبي. كما وصلت طائرة عسكرية اماراتية على متنها مساعدات طبية لصالح وزارة الصحة، حيث كان في استقبالها وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض. كذلك وصلت طائرة عسكرية اردنية تحمل مساعدات طبية وانسانية لصالح الجيش اللبناني.

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