"النشرة": 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الشرقية

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة نفّذت غارةً جوّيّةً استهدفت بلدة زوطر الشّرقيّة، ما أدّى إلى سقوط 3 شهداء"، مشيرًا إلى "استهداف درّاجة ناريّة في بلدة أرنون".

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