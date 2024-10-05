نقيب الصيادلة: لاستخراج الادوية من الصيدليات المقفلة نتيجة العدوان الاسرائيلي

ناشد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان، الحكومة اللبنانية "الايعاز الى الجهات المختصّة لاستخراج الادوية من الصيدليات المقفلة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم، بالتنسيق مع الصيادلة اصحاب الصيدليات المعنيّة، ونقابة صيادلة لبنان، حفاظاً على الامن الدوائي المهدّد في حال تمّ القضاء على هذا الكمّ الكبير من الادوية المحاصر، وكذلك يساهم في مساعدة أصحاب تلك الصيدليات الذين عانوا التهجير وكل أشكال الاعتداءات" .

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