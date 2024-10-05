أكد مصدر أمني لبناني لقنة الجزيرة، أن "حزب الله فقد الاتصال برئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين منذ يوم الجمعة الماضي"، مضيفا صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة"، وهذا ما تناقلته معلومات صحفية في وقت سابق من اليوم.
وذكر المصدر أن "المسيرات الإسرائيلية تقصف منذ يوم الجمعة فرق الإنقاذ لمنع وصولها للمنطقة المستهدفة".
وكشف أن "اتصالات دولية للسمح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى مكان الغارة التي استهدفت صفي الدين"، وأفاد بأن "إسرائيل أبلغت جهات دولية رفضها دخول فرق الإنقاذ إلى مكان الغارة في منتطقة المريجة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني لبناني: إسرائيل أبلغت جهات دولية رفضها دخول فرق الإنقاذ لمكان الغارة التي استهدفت صفي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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