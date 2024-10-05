أفادت معلومات بأن الجيش الإسرائيلي هدد عبر الهاتف مخاتير بلدة طاريا في البقاع الشرقي بضرورة ترك منازلهم بزعم وجود أسلحة مضادة للطيران وأن البلدة ستدمر بالكامل.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن تلقي مخاتير بلدة طاريا تهديدًا إسرائيليًا عبر الهاتف بضرورة ترك منازلهم بزعم وجود أسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.