خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن و البيض والذهب وانخفاض الأسمنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والبيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما واصلت أسعار الذهب الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

86 جنيها لكيلو البلطي .. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

10 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت