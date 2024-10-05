عبروا الرجال.. تلميذة بسوهاج تبدع في إلقاء القصائد الوطنية بمناسبة ذكرى أكتوبر- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقت تسنيم الأمير محمد، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بنت النيل الابتدائية بطهطا شمالي محافظة سوهاج عددًا من القصائد الوطنية؛ بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت تسنيم في بث مباشر لـمصراوي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "عبروا الرجال.. تلميذة بسوهاج تبدع في إلقاء القصائد الوطنية بمناسبة ذكرى أكتوبر" إنها تحفظ العديد من القصائد والأبيات الشعرية التي تُعبر عن عبور خط بارليف وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973.

وأضافت صاحبة الـ 10 أعوام والمُلقبة ب"سندريلا نادي الأدب" أنها تشارك في العديد من المناسبات الوطنية والحفلات الرسمية بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر وتلقي قصائد "عبروا الرجال"، "أنا مصر بلدي وافتخر بترابها"، "صباح النصر يا أمي العظيمة يا مصر"، والتي تلقى إعجاب الحضور.