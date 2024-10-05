إسرائيل تحذر النازحين اللبنانيين من العودة لمنازلهم وسط غارات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إن الجيش يدعو النازحين اللبنانيين لعدم العودة لمنازلهم، محذرا من أن قصف القرى في لبنان سوف يستمر.

ولم يحدد المتحدث في منشور عبر منصة أكس، القرى التي سيتم استهدافها.

ومنذ تصعيد الأعمال العدائية في الأسابيع الأخيرة، دعا الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر السكان في مناطق محددة من لبنان إلى المغادرة، وغالبا قبل الغارات الجوية الإسرائيلية.

وإضافة إلى الغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الـ23 من الشهر الماضي والتي تخللها اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية محدودة يوم الثلاثاء الماضي في جنوب لبنان لمهاجمة أهداف لجماعة حزب الله، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات ونزوح الآلاف من مناطق جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هو دفع حزب الله بعيدا عن حدود إسرائيل وإعادة سكان المدن الإسرائيلية في الشمال إلى منازلهم بأمان بعدما نزحوا منها جراء هجمات حزب الله، التي قال إنها لدعم قطاع غزة في مواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع ردا على هجمات حماس على أراضيها في أكتوبر 2023.