طائرة مساعدات إماراتية عاجلة لدعم لبنان بـ100 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة الإغاثة الوطنية التي حملت اسم "الإمارات معك يا لبنان" لدعم لبنان وشعبه في ظل التصعيد الميداني الحاصل.

وبناء على أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى لبنان، أرسلت دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي أن "هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل حول العالم، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائماً لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية".

وشددت على أنّ هذه الطائرة هي بداية لاستجابة إماراتية للوضع الملحّ الذي يواجهه الشعب اللبناني الشقيق، موضحة أنّ دولة الإمارات ماضية في تقديم كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجا".