مسئول بالصحة اللبنانية: الأوضاع جراء العدوان الإسرائيلي تحاكي سيناريو قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس دائرة المستشفيات وعضو غرفة العمليات بوزارة الصحة اللبنانية هشام فواز، أن الأوضاع في لبنان باتت تحاكي سيناريو قطاع غزة، حيث يتم قصف المستشفيات وطلب إجلائهم دون السماح لأي جهة للقيام بذلك.

وقال فواز في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، "إن 4 مستشفيات خرجت عن الخدمة وهي صلاح غندور وبنت جبيل وميس ومرجعيون"، لافتا إلى أن مستشفى صلاح غندور تعرضت للقصف المباشر والطلب الرسمي بإجلاء الجرحى، فيما لم يُسمح بإجلائهم لا من قبل الجيش اللبناني ولا من الصليب الأحمر الدولي، واضطرت الفرق الطبية للإجلاء بالسيارات المدنية.

وأضاف أن عدد شهداء القطاع الطبي بلغ 113 شهيدا و132 جريحا، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف وإطفاء وعشرات المراكز الطبية، وتم استهداف عدة مستشفيات بشكل مباشر، مؤكدا أنه بالرغم من أن سياسة وزارة الصحة عدم إغلاق أي مستشفى نهائيا، إلا أن تلك المستشفيات تم إغلاقها قسريا، نظرا لإصابة البنية التحتية إصابات بالغة.

وحول مستشفيات البقاع، أوضح رئيس دائرة المستشفيات بالصحة اللبنانية أن مستشفيات دار الأمل والمرتضى والعاصي تعرضت للضرر بشكل كبير، إلا أنه يجري صيانتها جميعا لاستئناف عملهم.

وأشار إلى أن مخزون المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية جيد إلى حد كبير، خاصة في ظل وصول المساعدات من عدد من الدول، لافتا إلى أن هذا الصمود جاء نتيجة نتيجة التحضيرات المكثفة على مدار 11 شهرا والمناورات والتخزين وفقا للإمكانات.

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة استهدفت منطقة برج البراجنة، بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن سحبا كثيفة من الدخان ظللت المكان بعد الغارة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أغار الطيران الإسرائيلي فجر اليوم على منزل مدير مدرسة الأبرار في بلدة الرفيد قضاء راشيا الوادي؛ ما أدى إلى استشهاده ووالدته.

وعملت فرق الدفاع المدني على فتح الطريق الذي يصل بين بلدتي شحور وصريفا الذي قطع بفعل الغارات الإسرائيلية.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة صديقين، وعلى بلدتي قانا وطيردبا.

وفي بعلبك، استهدف الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا، بالقرب من الطريق العام، في بلدة الحفير غرب بعلبك.

وفي النبطية، نفذ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم غارة على منطقة معتقل انصار سابقا بين بلدتي انصار والدوير.

وفي الهرمل، استشهدت لبنانية متأثرة بجروحها، بعدما أصيبت جراء الغارة على بلدة العين بالبقاع الشمالي أمس، والشهيدة تعمل ضمن فريق الصليب الأحمر اللبناني.

وفي مرجعيون، استهدف القصف المدفعي المتواصل بلدات الوزاني، كفركلا، الخيام ، سهل مرجعيون و أطراف ديرميماس.

وأدى العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له منطقة مرج حاروف ليلا الى استشهاد الشابين حسن وعلاء قبيسي، عندما استهدفت مسيرة سيارتهما بصاروخ موجه، كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا موجها في اتجاه دراجة نارية حاولت الاقتراب من السيارة المستهدفة ، ونجا سائقها.

من جانب آخر، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأصابها إصابة مباشرة وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدف قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بدفعة من صواريخ "فادي 1‏".