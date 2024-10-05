ارتفاع ضحايا الفيضانات في البوسنة والهرسك إلى 18 قتيلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البوسنة والهرسك إلى أكثر من 18 قتيلاً، فيما لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين.

ونقلت موقع «البوسنة والهرسك إنديكس» عن متحدث باسم الشرطة في موستار أن المنطقة الجبلية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال مدينة موستار بجنوب البلاد، هي الأكثر تضرراً.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار على جانبيها في المنطقة.

وأضاف أن انهياراً أرضياً في بلدة يابلانيتسا ألحق أضراراً بالكثير من المنازل، وأن البلدة أصبحت معزولة تماما.