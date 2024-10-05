العربية: هاشم صفي الدين قُتـ.ل بغارة إسرائيلية مع مساعدين وإيرانيين

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "العربية" اليوم السبت، بأن القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين قتل بالغارة مع مساعدين وإيرانيين وقادة بدلاء ميدانيين بحزب الله.

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن الموقع المستهدف به هاشم صفي الدين في الضاحية كان على عمق كبير.

وفي السياق، كشف مصدر أمني لبناني عن انقطاع الاتصال مع القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين، منذ غارة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، حسبما أعلنت قناة "العربية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بأنه تم استخدام قنابل خارقة للتحصينات في محاولة اغتيال هاشم صفي الدين بالضاحية الجنوبية ببيروت.

وزعمت القناة الـ14 الإسرائيلية، بأن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، هو المستهدف من الهجوم على بيروت يوم أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن «الضربة على الضاحية الجنوبية في بيروت أمس أكبر من الضربة التي قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله».

وزعمت صحيفة «معاريف» العبرية، اغتيال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

ولم يصدر حزب الله اللبناني، حتى الآن، أي بيان يؤكد اغتيال هاشم صفي الدين أو نفيه.