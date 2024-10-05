أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا "إستمرار عملية إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء، رقم (46)م لعام 2020 وتعديلاته، المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية، من قبل المواطنين السوريين، ومن في حكمهم عند دخول الأراضي السورية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحكومة السورية: إستمرار وقف العمل بقرار تصريف مبلغ 100 دولار من المواطنين عند دخول البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.