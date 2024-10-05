نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولين أميركيين أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران وشيك". وفي حين لفت المسؤولون الأميركيون إلى عدم مشاركة طائرات أميركية في الهجوم على إيران، أوضحوا أنه سيكون هناك تنسيقاً بين تل أبيب وواشنطن.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت عن مسؤولين أميركيين: الهجوم على إيران وشيك لكن لن تشارك طائرات أميركية به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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