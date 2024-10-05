هاشم: المطلوب وقف اطلاق النار من الجانبين وتطبيق القرار 1701

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "الهمّ همّ وطني، وما يتعرض له الجنوب يتعرض له كل لبنان".
وعن لقاء عين التينة سأل هاشم: "ما الذي تبدل كما حاول البعض ان يقول؟ الموضوع هو التمسك برئيس توافقي مهما كان الاسم، والاتصالات تجري على كل المتسويات ومع كل المكونات لنصل الى نتيجة إيجابية في كيفية التفاهم والتوافق على رئيس، وستكون أبواب المجلس مفتوحة ولو في منتصف الليل".
وتحدث هاشم عن تنسيق في شأن كل القضايا مع "حزب الله".
وعن حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي امس قال هاشم: "الموضوع سيادي بامتياز ولبناني بامتياز"، مضيفا "نرفض وقف اطلاق النار من جانب واحد، والمطلوب وقف النار من الجانبين وتطبيق ال1701، والعدو يحاول جعل المناطق الحدودية مناطق منزوعة الحياة لتنفيذ رؤيته بمساحة ومسافة خالية من الحجر والبشر والشجر، وهو متفلّت من كل القرارات والمواثيق، فهل الاستسلام هو المطلوب؟".
وختم: "نحن أبناء قضية ولا يستطيع احد ان يقنعنا بمصلحة لبنان، فنحن لدينا ارض محتلة ولا نثق بالعدو".
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