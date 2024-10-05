بينهم أطفال .. ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية لـ741 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد أوضحت الصحة في بيانها، أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصاب في الفترة ذاتها.

فيما خلّف العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، 41,788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96,794 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.