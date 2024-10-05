"النشرة": غارتان إسرائيليتان استهدفتا منزلًا في بلدة أرزون ومحيط بلدة بوداي

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا منزلًا في بلدة أرزون، من دون سقوط إصابات"، مشيرًا إلى "القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل على القطاع الشّرقي، ويُسمع بوضوح جدًّا على النبطية وضواحيها وإقليم التفاح".
من جهته، أشار مراسل "النشرة" في بعلبك، إلى أنّ "غارة إسرائيليّة استهدفت محيط بلدة بوداي غربي بعلبك".
من جهة أخرى، عملت فرق الدّفاع المدني التّابع لجمعيّة "كشافة الرّسالة الإسلاميّة" على فتح الطّريق الّذي يصل بين بلدتَي شحور وصريفا، والّذي كان قد قُطع بفعل الغارات الإسرائيليّة.
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