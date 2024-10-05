صفارات الإنذار تدوي ببلدات عدة في الناصرة وشمال الجولان مع رصد إطلاق صواريخ

أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّ "صفّارات الإنذار تدوي في بلدات عدّة في الناصرة وشمال الجولان، مع رصد إطلاق صواريخ". في السّياق، ذكرت قناة "الجزيرة" أنّه "تمّ إطلاق رشقة صاروخيّة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل".

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