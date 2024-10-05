مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 70 شخصًا بنيران إحدى العصابات في هايتي

أعلنت المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، أنّ "أعضاءً في عصابة "غران غريف" في ​هايتي​ مزوّدين ببنادق آليّة، أطلقوا النّار على النّاس يوم الخميس الماضي، وقتلوا 70 شخصًا على الأقل، بينهم نحو عشر نساء وثلاثة رضّع".

وأشارت إلى "إصابة 16 شخصًا على الأقل بجروح خطرة، من بينهم اثنان من أفراد العصابة أُصيبا خلال تبادل لإطلاق النّار مع الشرطة الهايتية"، لافتةً إلى أنّ أفراد العصابة يُشتبه في أنّهم "أضرموا النّار في 45 منزلًا و34 مركبةً على الأقل"، ما أجبر السّكان على الفرار.

وأكدت المفوضيّة أنّ "من المهم أن تجري السّلطات تحقيقًا سريعًا وشاملًا في هذا الهجوم، وأن تحاسب المسؤولين عنه، وتضمن تعويضات للضّحايا وعائلاتهم".

والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتّحدة أنّ 3661 شخصًا على الأقل قتلوا منذ كانون الثّاني الماضي في هايتي، حيث يستشري عنف العصابات.