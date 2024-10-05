الجيش الإسرائيلي لسكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا إليها فغاراتنا مستمرة

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "نداءً إلى جميع سكان القرى اللّبنانيّة الّذين أخلوا منازلهم"، قائلًا: "غارات الجيش مستمرّة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، لا تعودوا إلى المنازل حتّى إشعار آخر".

وكان قد شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف اللّيل وفجر اليوم، 12 غارةً عنيفةً على ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، استهدفت محيط جامع القائم، برج البراجنة، محيط مجمع سيد الشهداء في حارة حريك بصاروخَين، الرويس، حي الأبيض والشويفات منطقة الأجنحة الخمسة.

وخلال تلك الفترة، وجّه أدرعي 3 إنذارات إخلاء إلى سكان الضاحية الجنوبيّة، وتحديدًا المتواجدين في مبنى محدّد في برج البراجنة، في مبنى في حي شويفات الأمراء، وفي مبان في برج البراجنة وحارة حريك.