مكاري أعرب عن خشيته من تحول لبنان إلى "غزة ثانية": هناك أمل ضئيل بالجانب الدبلوماسي

أبدى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد مكاري​، خشيته من تحوّل ​لبنان​ إلى "غزة ثانية"، مشيرًا إلى "أنّنا نعتقد دائمًا بوجود أمل ضئيل في الجانب الدّبلوماسي، لأنّ لبنان يتعرّض للقصف كلّ يوم. بيروت تتعرّض للقصف كلّ يوم، كلّ ليلة، على مدى 24 ساعة. البقاع، جبل لبنان، الجنوب".

وشدّد، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على هامش حضوره القمّة التّاسعة عشرة للفرانكوفونيّة في باريس، على أنّ لبنان "يعوّل كثيرًا على فرنسا، أكثر بكثير من دول أخرى. نعوّل أيضًا على المبادرة الفرنسيّة الأميركيّة الّتي تمّ إعدادها في نيويورك" على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، وحظيت بدعم جهات عدّة مثل الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات وقطر وبريطانيا وغيرها.

وأعرب مكاري عن إدانته "الموقف الإجرامي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لافتًا إلى أنّ الأخير "قام باغتيال رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بينما كان يفاوض على وقف لإطلاق النّار. واغتال الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، بينما كان يفاوض على وقف لإطلاق النّار. لذلك، كان يدرك ما سيحصل"، معتبرًا أنّ ذلك "غير مقبول" من وجهة النّظر اللّبنانيّة.

وشدّد على أنّ التّصرّفات الإسرائيليّة "أدخلت البلاد بأكملها وربما المنطقة في حرب لن تنتهي على الإطلاق"، متسائلًا: "كلبنانيّين، كيف يمكننا التّعايش مع ألفي قتيل، عشرة آلاف جريح، و1,2 مليون نازح في لبنان خلال أسبوع؟ هذا أمر مروّع". ورأى أنّ "موقف الولايات المتّحدة الأميركيّة "غير مقبول".