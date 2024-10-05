"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود العدو في كفريوفال وكفرجلعادي ويارون بصليات صاروخية

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:15 من فجر اليوم السّبت، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفريوفال بصلية صاروخيّة".
ولفت في بيانَين آخرَين، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 02:15 من فجر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخيّة، وعند السّاعة 02:20 فجرًا، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة عبير في يارون بصلية صاروخيّة".
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