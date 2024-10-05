"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود العدو في كفريوفال وكفرجلعادي ويارون بصليات صاروخية

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:15 من فجر اليوم السّبت، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفريوفال بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيانَين آخرَين، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 02:15 من فجر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخيّة، وعند السّاعة 02:20 فجرًا، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة عبير في يارون بصلية صاروخيّة".