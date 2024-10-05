"حزب الله": أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه محيط بلدية العديسة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، ولدى محاولة قوّة مشاة إسرائيليّة معادية التّقدّم باتجاه محيط البلديّة في بلدة العديسة عند السّاعة 11:00 من مساء يوم الجمعة 2024-10-4، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، ممّا أدّى إلى حصول انفجار ضخم في القوّة المتقدّمة وأُجبرت على التّراجع؛ ووقع في صفوفهم قتلى وجرحى".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "جنود العدو الإسرائيلي أعادوا محاولة التّقدّم باتجاه محيط البلديّة في بلدة العديسة عند السّاعة 01:50 من فجر اليوم السّبت 2024-10-5، فتصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة لمحاولة التقدّم، والاشتباكات مستمرّة".