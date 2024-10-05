ماكرون حذّر من "المعايير المزدوجة" بالصراعات: لا سلام بالشرق الأوسط دون حل الدولتين

حضّ الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، المجتمع الدولي على تجنّب "المعايير المزدوجة" في الصّراعات العالميّة بما فيها الشرق الأوسط وأوكرانيا، وذلك أثناء افتتاحه قمّة الفرنكوفونيّة في باريس.

وأشار إلى "أنّني أعتقد أنّ العالم النّاطق بالفرنسيّة، هو مكان يمكننا فيه أن نتمتّع بدبلوماسيّة معًا للدّفاع عن السّيادة والسّلامة الإقليميّة في كلّ مكان عبر الكوكب"، ورأى أنّ العالم الفرنكوفوني "يقول الخطاب نفسه عن أوكرانيا الّتي تتعرّض اليوم للهجوم، وتهدَّد حدودها وسلامة أراضيها بالحرب العدوانيّة الرّوسيّة، ويجب أن يدافع أيضًا عن رؤية لا مجال فيها للمعايير المزدوجة، حيث تكون كلّ الأرواح متساوية في كلّ الصّراعات في كلّ أنحاء العالم".

وشدّد ماكرون على أنّه "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حلّ الدّولتين" بين إسرائيل والفلسطينيّين، داعيًا إلى "منطقة سلميّة" في المحيطَين الهندي والهادئ، "حيث لا يمكن لأي قوّة أن تشكّك في هذا السّلام".