"حماس" نعت قياديًا في "كتائب القسام" و3 من أفراد أسرته قُتلوا بغارة على مخيم البداوي

نعت حركة "حماس، القيادي في "كتائب القسام"، سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيّين في طرابلس شمال لبنان.
وأكّدت "كتائب القسام"، أنّ "الرّدود المقبلة ستكون بالأفعال، وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجراميّة بحقّ أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين".
وكان قد أغارت مسيّرة للجيش الإسرائيلي فجر اليوم السّبت، مستهدفةً شقّةً سكنيّةً في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس"، الّتي تُعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب.
وتوزايًا، كان قد شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل الجمعة- السّبت، 12 غارة جوّيّة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
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