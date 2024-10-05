"بيغاسوس" التركية علقت رحلاتها الجوية إلى العراق وإيران والأردن ​​لغاية الأربعاء المقبل

ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ شركة "​بيغاسوس​" التّركيّة للخطوط الجوّيّة قرّرت تمديد تعليق رحلاتها المقرّرة إلى كلّ من العراق وإيران والأردن، لغاية يوم الأربعاء المقبل، بسبب المخاوف الأمنيّة نتيجة الهجمات الإسرائيليّة في المنطقة".

وكانت الشّركة قد علّقت رحلاتها إلى الدّول المذكورة، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

يُذكر أنّ مساء الثّلثاء 1 تشرين الأوّل 2024، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ "قوّة الجو فضاء التّابعة للحرس ضربت بعشرات الصّواريخ البالستيّة، اهدافًا عسكريّةً أمنيّةً مهمّةً في قلب فلسطين المحتلّة"، وذلك ردًّا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران نهاية تموز الماضي، والأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت في 27 أيلول الماضي.