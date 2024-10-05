مقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمخيم النصيرات ومدينة دير البلح

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة منزلًا لعائلتًي عليان وكراجة، في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات".

وأشارت إلى "استشهاد مواطنَين آخرَين، في قصف طائرات إسرائيليّة لمنزل يعود لعائلة الغفري شمال شرقي المخيّم"، مبيّنةً أنّ "في مدينة دير البلح، قُتل مواطن وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لمركز لإيواء النّازحين في مدرسة الصلاح بالمدينة".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 41,788 فلسطينيًّا، وإصابة 96,794 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.