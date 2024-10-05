أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانيّة إسماعيل بقائي، أنّ "وزير الخارجيّة عباس عراقجي وصل إلى دمشق على رأس وفد، في زيارة رسميّة إلى سوريا، حیث سيلتقي بالمسؤولين السّوريّين رفيعي المستوى، لمناقشة العلاقات الثّنائيّة والتّطوّرات الإقليميّة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيرانية وصل إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.