شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الفائزين بمقاعد عليا حزب العدل بالإسكندرية والغربية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

اختُتمت عمليات التصويت والفرز في الانتخابات التكميلية للهيئة العليا بحزب العدل بمحافظات الغربية، أسوان، والإسكندرية، والتي استمرت طوال يوم الجمعة، وقد حصل كل مرشح على نسخة من محضر فرز الأصوات.

وأعلن "محمد مطاوع" رئيس لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب، عن فوز وائل السيد عثمان بمقعد محافظة أسوان، وفي محافظة الغربية، فاز كل من أحمد الدريني، أمير شتية، وعمرو البنا. أما في محافظة الإسكندرية، فقد فاز كل من حسام حسن ومحمد ناصر.

وقد أُجريت الانتخابات التكميلية على مستوى ثلاث محافظات في 4 لجان انتخابية بالمحلة الكبرى، سمنود، الإسكندرية، وأسوان، وتنافس في محافظة الغربية 4 مرشحين على 3 مقاعد، وفي الإسكندرية 4 مرشحين على مقعدين، وفي أسوان 4 مرشحين على مقعد واحد.