شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى: 25 مليار دولار عائد سنوى من صفقة رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة سيساهم بقوة فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة ملحوظة، وفى نفس الوقت بداية قوية للاقتصاد المصري.

وأوضح القطامى، أن التدشين سيساهم بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري، خاصة وأن حجم العائد التنموي من المشروع الاقتصادي سيصل لـ25 مليار دولار عوائد سنوية لمصر، وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وأكد القطامي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء مصر جعلت مصر مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وأن صفقة رأس الحكمة بداية الانطلاقة الحقيقية لحجم الاستثمارات الأجنبي المباشرة.

وأوضح النائب عمرو القطامى، أن مصر والإمارات تربطهما علاقات تاريخية، وأن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة يؤكد مجدداً على العلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تربط البلدين، وأن المشروع بداية جادة لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار والتى كانت فى مقدمة الأسباب لارتفاع العديد من أسعار السلع الاستراتيجية خلال الآونة الأخيرة وتعاملت مع الدولة من خلال حزمة من الإجراءات الجادة و الرادعة.