شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالشعب الجمهورى: نصر أكتوبر ملحمة وطنية ضربت أروع الأمثلة فى الفداء والان مع تفاصيل الخبر

هنأ عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة وجموع الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة الذكرى الـ 51 لملحمة انتصارات 6 أكتوبر 1973 المجيدة، والتي أثبت فيها الشعب المصري الباسل، أنه خير أجناد الأرض، التف حول قيادته وجيشه وبإرادة وطنية حقيقية وصمود وعزة تحقق النصر العظيم بسواعد أبناء الوطن.

وقال رزق في بيان له اليوم، إن القوات المسلحة المصرية قدمت ملحمة عسكرية تاريخية جعلتها محل دراسة عبر التاريخ في جميع المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء العالم، فعلى الرغم من الامكانيات والدعم والأسلحة المتطورة، إلا أن العزيمة المصرية والإيمان والوطنية المخلصة كانت هي السلاح الذي حطم مكائد الأعداء وحقق نصر أكتوبر العظيم، مضيفا أن نصر أكتوبر المجيد علامة فارقة في تاريخ المنطقة العربية وملحمة وطنية ضربت أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية لقواتنا المسلحة.

وأكد القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن المصريين أثبتوا للعالم أنهم حالة فريدة في حب الوطن والتضحية من أجله، فدفعوا ثمن الدفاع عن أرضهم بأرواحهم الغالية غير مباليين بها، فكان شعارهم "النصر أو الشهادة"، فكان ذلك درسا قاسيا للجميع أن مصر بأبنائها المخلصين محال النيل منها ومن أمنها واستقرارها، وهي الروح التي استمد منها المصريين القوة في مواجهة الإرهاب وقهر التحديات والانتصار على الأزمات خلال السنوات الأخيرة.

وشدد رزق، على أن هذه الروح الوطنية هي الدافع أيضا في مواجهة التحديات الراهنة والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية لمجابهة تداعيات الصراعات التي تشهدها المنطقة، حفاظا على أمن مصر القومي، وعلى جهودها نحو البناء والتنمية الشاملة ومواصلة مسار الإصلاح الشامل وبناء الجمهورية الجديدة بسواعد أبناء مصر الأوفياء.