شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تدشين "رأس الحكمة" تتويج للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ووثيقة، وتتميز بعمق الشراكات الاقتصادية بينهما.

وتابعت قائلة: جاء تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تتويجاً لتلك الشراكة في هذا المشروع الضخم.

وأشارت "نبيه" إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطوراً وثيقاً بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يؤكد أن علاقة مصر بدولة الإمارات الشقيقة استراتيجية، موضحاً أن صفقة رأس الحكمة مثلت دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث هو المشروع الذى تم توقيع الاتفاق بشأنه في فبراير الماضى، ويعد أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر في مصر، وتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار دخلت خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وللدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأوضحت "نبيه" أن دولة الإمارات تُعد أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية، فقد قفزت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، مشيرة إلى أرقام نمو العلاقات بين مصر والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين ليسجل 4.9 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار سجلها التبادل التجارى عام 2022.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.