شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب المستقلين الجدد بتهنئته الرئيس بمناسبة نصر أكتوبر المجيد مع الدعم الكامل للقيادة السياسية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير.

وأكد رئيس الحزب الدكتور هشام عناني على أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد وما حققته القوات المسلحة المصرية من انتصار تاريخي يجعلنا فخورين بقواتنا المسلحة مع التأكد على أننا نثمن ما انتهجته القيادة في سياسة القوة الراشدة مع الانفتاح التام مع كل دول العالم في تسليح الجيش المصري، وأضاف عناني أننا نثق في قدرات قواتنا المسلحة كما كانت وستظل درعا وسيف لهذا الوطن.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أننا نقدر ما تقوم به القيادة السياسية من محاولات حثيثة لاستعادة الاستقرار للمنطقة مع التضامن الكامل مع الشعبين اللبناني والفلسطيني والحفاظ على حقوقهم المشروعة.

وأكد على أن انتصار أكتوبر سيظل ملهما للشعب المصري والعربي لأنه انتصار للإرادة والقدرة على الانتصار.