شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: مشروع "رأس الحكمة" نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الإمارات تُعد أكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية ، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط، وأن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد القومي.

وأوضح النائب عمرو هندى، أن المشروع التنموي الضخم سيحقق عائد اقتصادى ضخم يصل إلى 25 مليار دولار عوائد سنوية للدولة المصرية، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات تتميز بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء في الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين، وأن الفترة الأخيرة شهدت نمو العلاقات بين البلدين ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة.

وأشار عضو النواب، إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، مؤكدا أن مشروع صفقة رأس الحكمة خطوة تاريخية للدولة المصرية حيث تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر فى تاريخ مصر، بكونها تعتمد على الشراكة وليس بيعا للأصول، كما أن المشروع يتم فى إطار قوانين الاستثمار المصرية، إضافة إلى أن الصفقة تساهم بقوة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والمساهمة في نمو القطاع الخاص، الذي يكتسب مزيدا من الخبرات نتيجة الاحتكاك بالمستثمرين الأجانب.