شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الوفد: مشروع "رأس الحكمة" تتويج للشراكة المصرية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن تدشين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمشروع رأس الحكمة تتويج للشراكة المصرية الاماراتيه ووحدة الشعبين المصري والإماراتي، وأن حجم المشروع الضخم له دلالات كبيرة علي نجاح العلاقه الأخوية التي تجمع الزعيمين العربيين السيسي وبن زايد.

وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن الصورة والمشهد اليوم لايحتاج إلي تفسير وكاشف عن التكامل بين القاهره وأبوظبي، وأن ثقة الإمارات في الاقتصاد والسوق المصري، شهادة نعتز بها ونقدرها وسيكون لها انعكاس كبير علي السوق، والاقتصاد الوطني.

ولفت عبد العزيز إلى أن رأس الحكمة ستكون البداية، وأن القادم أفضل وكل المؤشرات تؤكد أن هناك مزيدا من جذب الاستثمارات في القريب العاجل، وأن مصر أسست مناخا جيدا للاستثمار بجهود القيادة السياسية التي مهدت الطريق لمصر لأن تكون قبلة الاستثمار العربي والعالمي.

وأعلن رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، عن مباركة 120 مليون مصري للخطوات التي يقوم بها للرئيس السيسي علي كافة الجوانب التنموية والاقتصاديه والسياسية، والتي كان لها نتائج مبهرة ملموسة علي أرض الواقع.