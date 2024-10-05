شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: تدشين مشروع رأس الحكمة انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمشروع رأس الحكمة، تتويجا للشراكة المصرية الاماراتية ووحدة الشعبين المصري والإماراتي.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا التدشين وحجم المشروع الضخم له دلالات كبيرة على نجاح العلاقة الأخوية التي تجمع الزعيمين العربيين السيسي وبن زايد، قائلا: "صفقة مشروع رأس الحكمة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، خاصة وأن المشروع سيتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع".

وأشار السعيد غنيم، إلى أن المشروع يوفر الملايين من فرص العمالة للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة الضخمة بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، وسيجلب لمصر زيادة جديدة في أعداد السياح تصل إلى 8 ملايين سائح، وهو ما سيساهم بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.