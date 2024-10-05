شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: حفل تخرج الكليات العسكرية حمل رسائل عن قوة وجاهزية الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة رائعا ويليق بالجمهورية الجديدة ومقر القيادة الاستراتيجية الجديد الذى يعلن بوضوح مدى جاهزية قواتنا المسلحة فى التغلب على كل التحديات التى تواجه الوطن الغالى، مشيرا إلى مقر القيادة الجديد جاء مواكبا التطوير والتحديث والتنوع فى أسلحة الجيش العظيم ، ليؤكد مرة أخرى ما أكده فى حرب أكتوبر المجيدة أن مصر تملك سيفا ودرع.

واضاف مهني، ان الرئيس السيسي وجه في كلمته عدة رسائل للشعب المصري من أبرزها أن شهر أكتوبر يحمل نسائم المجد ونستحضر فيه ذكرى انتصاراتنا المجيدة وان مصر حققت فيه نصرا منذ 51 عاما سيبقى حاضرا في ذاكرة الوطن.

و اوضح مهنى، أن الرسالة الثانية بدت في أن روح أكتوبر كامنة في جوهر الشعب المصري وتظهر عند الشدائد وان صموده وتضحيات ابنائه وحرصه على الوحدة وراء التغلب على التحديات والحافظ على سلامته، وحرص الرئيس فى الرسالة الثالثة على التأكيد أن احتفالات أكتوبر هذا العام تأتي في ظرف بالغ الدقة في ظل تصعيد إقليمي. مشددا على أن المنطقة تموج بتحديات كبيرة لتذكرنا بأهمية التماسك للحفاظ على سلامة الوطن.

واشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرسالة الرابعة للرئيس تمثلت فى تأكيده بأن السلام العادل وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة هو الحل الوحيد للتعايش بين شعوب المنطقة.

والرسالة الخامسة والأخيرة للسيد الرئيس فهى التى خصها لتحية قواتنا المسلحة ولشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا فداء للشعب والتى تضمنت توجيهه تحية تقدير لروح البطل الشهيد محمد أنور السادات بطل استرداد الكرامة والأرض، وهى رسالة وحافز كبير ايضاً لخريجى الاكادمية العسكرية، لانهم قادة المستقبل، وهم امتداد لمن سبقهم فى حب الوطن والتضحية من اجله.

