شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الديمقراطى الاجتماعى العربى: سنعمل معا للدفاع عن القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس باسم كامل، المنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، سنعمل معا للدفاع عن القضايا المشتركة انطلاقا من إيماننا بمبادئ العدل والحرية والسلام، وسندافع عن حقوق شعوب المنطقة، بل وشعوب العالم أجمع في الرفاة والسلام، وسنحرص على أن تبقى قضايا شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في الصدارة بكل المحافل الدولية، وفضح الممارسات العنصرية لجيش الاحتلال ومحاولته توسعة نطاق الصراع إقليميًا.

ووجه كامل التحية للرفاق المشاركين لاختياره المنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي"، وممثل له في مجلس “التحالف التقدمي العالمي Progressive Alliance ".

يذكر أنه تم انتخاب المهندس باسم كامل بإجماع الأصوات خلال المؤتمر الذي استضافه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقاهرة يومي 27، 28 سبتمبر بمشاركة 12حزبًا من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي .



ناقش المؤتمر عددًا من القضايا الهامة في المنطقة، واعتمد اللائحة الجديدة بعد تعديل الاسم من المنتدى إلى التحالف، وهو الاسم الذي وصفه المنسق العام بأنه "يعبر بالفعل عن بداية جديدة في هذه المرحلة الحرجة والأحداث الهامة التي تمر بها المنطقة".