تراجع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 10 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وخلال فترات متقطعة.