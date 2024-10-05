مصرع 16 شخصًا على الأقل بسبب فيضانات في البوسنة والهرسك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - An aerial view of the flooded city of Orasje May 18, 2014. Russian cargo planes and rescue teams from around Europe on Sunday joined huge volunteer aid efforts in swathes of Serbia and Bosnia where at least 24 people have died in the worst floods in over a century. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: DISASTER ENVIRONMENT)

الخليج 365 - متابعات

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم نتيجة فيضانات في البوسنة والهرسك اليوم، وفُقد آخرون بعد سيول وانهيارات أرضية أدت إلى تدمير منازل وطرق وجسور.

ونتيجةً لهذه الفيضانات أصبحت بلدية يابلانيتسا الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سراييفو، معزولةً تمامًا بعد الدمار الذي لحق بالطرق والسكك الحديدية، فيما تحولت بعض المنازل إلى أنقاض بسبب الانهيارات الأرضية التي يمكن تصنيفها كأسوأ فيضانات تشهدها البوسنة منذ عام 2014 على الأقل، عندما أدت الفيضانات إلى مصرع أكثر من 20 شخصًا.

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