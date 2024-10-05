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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 16 شخصًا على الأقل بسبب فيضانات في البوسنة والهرسك والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم نتيجة فيضانات في البوسنة والهرسك اليوم، وفُقد آخرون بعد سيول وانهيارات أرضية أدت إلى تدمير منازل وطرق وجسور.
ونتيجةً لهذه الفيضانات أصبحت بلدية يابلانيتسا الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سراييفو، معزولةً تمامًا بعد الدمار الذي لحق بالطرق والسكك الحديدية، فيما تحولت بعض المنازل إلى أنقاض بسبب الانهيارات الأرضية التي يمكن تصنيفها كأسوأ فيضانات تشهدها البوسنة منذ عام 2014 على الأقل، عندما أدت الفيضانات إلى مصرع أكثر من 20 شخصًا.
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