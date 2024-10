شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 16 شخصًا على الأقل بسبب فيضانات في البوسنة والهرسك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - An aerial view of the flooded city of Orasje May 18, 2014. Russian cargo planes and rescue teams from around Europe on Sunday joined huge volunteer aid efforts in swathes of Serbia and Bosnia where at least 24 people have died in the worst floods in over a century. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: DISASTER ENVIRONMENT)