الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا للحوثيين في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلنت قوات القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الجمعة، تنفيذها غارات على 15 هدفا في الخليج 365 التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وقالت “سنتكوم” في بيان إن الأهداف شملت قدرات الحوثيين العسكرية الهجومية.

وجاء في البيان أيضا “اتُخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية وسفن التحالف والسفن التجارية”.

ويواصل الحوثيين منذ نوفمبر شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات بدأت أولا على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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