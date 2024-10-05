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الجيش الاسرائيلي وجه انذارا عاجلا جديدا إلى سكان الضاحية وتحديدا في حارة حريك وبرج البراجنة

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وجه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا جديدا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعيْن في برج البراجنة وحارة حريك، وقال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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