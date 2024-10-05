وجه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا جديدا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعيْن في برج البراجنة وحارة حريك، وقال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي وجه انذارا عاجلا جديدا إلى سكان الضاحية وتحديدا في حارة حريك وبرج البراجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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