بلينكن: سنقدم نحو 157 مليون دولار كمساعدات جديدة لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والذين يفرون إلى سوريا

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الولايات المتحدة سنقدم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.

وأضافت الوزارة "هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم. كما ستدعم المساعدة أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".