ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب في تصريح له، بانه على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وذلك ردا على الاستهداف الايراني الواسع الذي طال اسرائيل رداعلى اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وفي حديثه في ولاية كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية. وقال ترامب "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا".